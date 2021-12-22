На Украине разоблачили готовившего переворот лжепрезидента

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Служба безопасности

Служба безопасности Украины задержала в Днепре лидера антигосударственной организации, который объявил себя президентом страны и призывал к свержению действующего конституционного строя. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Подозреваемый собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании добился избрания себя так называемым президентом Украины», — говорится в пресс-релизе.

Конгресс также назначил председателя верховного совета, премьер-министра и руководителей силовых ведомств, добавили в ведомстве. Действующие органы власти заговорщики назвали террористическими структурами.

Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины «Действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти». В настоящее время сотрудники СБУ устанавливают его сообщников.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет путча. Слова главы государства прозвучали на фоне распространяемой информации о подготовке переворота 1 декабря.

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