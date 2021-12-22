Бербок приняла приглашение Лаврова посетить Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил своей германской коллеге Анналене Бербок приглашение посетить Россию, она приняла его. Об этом российский министр рассказал в интервью редакциям иновещания RT.

Главы внешнеполитических ведомств встретились в Стокгольме, где Лавров и передал приглашение Бербок.

«Мы неплохо поговорили, короткая встреча была по понятным причинам. Я, естественно, подтвердил ей приглашение посетить Россию, она собирается это сделать», — сказал российский министр.

По его словам, он обратил внимание, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии обозначен тезис о глубине и разнообразии российско-германских связей. Как отметил Лавров, в документе отражен настрой на конструктивный диалог, «но там же есть другие подходы к отношениям с Россией, которые я даже не хочу цитировать».

Сергей Лавров и Анналена Бербок провели телефонный разговор 14 декабря. В ходе него они обсудили перспективы развития взаимоотношений между двумя странами.