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Лавров предупредил «горячие головы» об ответе России на провокации

Лавров: Россия не стремится к конфронтации с Западом и Украиной

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что Россия предостерегает западные «горячие головы», в том числе и на Украине, от военной конфронтации, и России не нужны конфликты.

«Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны», — сказал Лавров.

Он отметил, что России не нужен «путь конфронтации», но выбор остается за ее партнерами. Лавров указал, что западные «горячие головы» «пытаются подпитывать агрессивные настроения на Украине».

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря заявил, что у России есть все возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации.

Глава МИДа подчеркнул, что Россия будет «жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами», которые сочтет нужными.

Ранее Лавров заявил, что Запад не первый год провоцирует Украину на антироссийские действия и в Москве не исключают вероятности, что киевский режим «сорвется на военную авантюру».

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