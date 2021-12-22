Песков заявил, что конкретных сроков о начале переговоров Москвы и Вашингтона нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет примерных сроков начала переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Четких сроков, конечно, здесь назвать невозможно. Главное, чтобы это не превратилось в переговорный марафон», — подчеркнул Песков.

По его словам, сейчас отсутствует смысл в том, чтобы называть какие-либо сроки.

«Совершенно очевидным становится факт затягивания переговоров или факт нацеленности переговоров на конкретный результат», — добавил пресс-секретарь российского главы государства.

Песков считает, что «у специалистов есть свое понимание» касательно процессов согласования.

Ранее стало известно, что в Госдепе назвали часть предложений РФ по гарантиям безопасности неприемлемыми.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы Соединенным Штатам.