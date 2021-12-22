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В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте, продавшего паспорт сирийцу

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В международном аэропорту Стамбул в Турции был задержан сириец, которому незаконно помог получить паспорт работник консульства США в Бейруте. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Установлено, что фальшивый паспорт принадлежал дипломату, работающему в американском консульстве в Бейруте. Документ был продан гражданину Сирии за 10 тыс. долларов. Сам дипломат уже арестован.

Сириец и дипломат встретились в аэропорту Стамбула и переоделись в одежду друг друга. Конверт с деньгами был обнаружен в ходе обыска.

По данному документу гражданин Сирии нелегально должен был отправиться в Германию. Американский дипломат в настоящий момент в тюрьме, продолжаются следственные действия. Личность дипломата, совершившегося преступление, не называется.

Ранее сообщалось, что США выясняют причину странных «проблем со здоровьем» у американских дипломатов в Вене.

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