В Турции арестовали сотрудника консульства США в Бейруте, продавшего паспорт сирийцу

В международном аэропорту Стамбул в Турции был задержан сириец, которому незаконно помог получить паспорт работник консульства США в Бейруте. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Установлено, что фальшивый паспорт принадлежал дипломату, работающему в американском консульстве в Бейруте. Документ был продан гражданину Сирии за 10 тыс. долларов. Сам дипломат уже арестован.

Сириец и дипломат встретились в аэропорту Стамбула и переоделись в одежду друг друга. Конверт с деньгами был обнаружен в ходе обыска.

По данному документу гражданин Сирии нелегально должен был отправиться в Германию. Американский дипломат в настоящий момент в тюрьме, продолжаются следственные действия. Личность дипломата, совершившегося преступление, не называется.

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