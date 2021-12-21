МИД назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией

Дальнейшее продвижение НАТО к границам Российской Федерации будет рассматриваться Москвой как пересечение «красной линии». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна — это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации», - сказал глава МИД журналистам.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные из Молдавии, Грузии и Украины участвуют в маневрах НАТО, направленных против России.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.