Лавров заявил о готовности США к переговорам по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недавний телефонный разговор представителей РФ и США расценивается как готовность Вашингтона беседовать с Москвой по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.

«Конечно, это ответ на наши предложения. Но пока ответ по его организационной стороне, имею в виду готовность США начинать диалог по двусторонней линии и по вопросам отношений Россия — НАТО», — пояснил глава МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о прошедших телефонных переговорах между помощником главы государства Юрием Ушаковым и его американским коллегой, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ранее в российском МИД пожаловались на нежелание США и НАТО работать вместе с Россией в сфере безопасности.

До этого министерство опубликовало проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.