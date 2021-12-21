Путин: предложения России по госбезопасности не являются ультиматумом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны подчеркнул, что предложения России по гарантиями госбезопасности не являются ультиматумом.

«Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели их интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — сказал Путин.

Он отметил, что ранее США, «обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории, делали жесткие и яркие вещи без всякой санкции Совета Безопасности ООН».

15 декабря МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.