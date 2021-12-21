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Телеканал «Украина-24» перепутал захватившего заложников преступника с Порошенко

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Телеканал «Украина-24» показал кадры с экс-президентом Украины Петром Порошенко во время рассказа о злоумышленнике, который накануне захватил заложников в Париже. Об этом сообщает издание «Украина.Ru».

Во время описания парижского инцидента, на экране в Раде демонстрировали кадры с Петром Порошенко с подписью «Вооруженный мужчина держит в страхе Париж».

Полиция французской столицы ранее задержала жителя Парижа, который удерживал в заложниках двух женщин на протяжении 17 часов.

В то же время стало известно, что правоохранительные органы Украины подозревают Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. По словам начальника управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

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