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В НАТО не смогли договориться по переговорам с Россией

Financial Times: в НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией по теме безопасности

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Global Look Press

Государства НАТО не смогли прийти к консенсусу по переговорам с Россией по вопросу гарантий безопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что союзники по НАТО уже «смирились с необходимостью» провести переговоры с Россией. Так, военные стран Запада желают «избежать прямого отказа» от предложения Москвы и поэтому пытаются найти «области взаимного согласия и успокоить ситуацию».

«Проблема здесь в том, что если просто сказать «нет» (предложениям Москвы), пространства для переговоров у вас не будет», — рассказал изданию неназванный высокопоставленный дипломат НАТО.

Собеседник FT отметил, что государства-члены НАТО и ЕС в текущий момент обсуждают, каким образом им ответить на проекты договоренностей.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что, возможно, с США удастся достичь понимания по гарантиям безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

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