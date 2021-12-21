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Договор России по гарантиям безопасности сочли приглашением к танцу

В Совфеде назвали переговоры по гарантиям безопасности «приглашением к танцу»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИД России Григорий Карасин счел договор по гарантиям безопасности, который Москва предложила США и НАТО, приглашением к танцу. Об этом сообщают «Известия».

«Публикация проекта договоренностей в сфере стратегической безопасности — это приглашение к танцу. Фактически это набор предложений, которые ведут к тому, чтобы сделать жизнь планеты более спокойной и предсказуемой. Это набор принципов, по которым, как считает руководство России, надо садиться и обсуждать конкретные обязательства сторон», — заявил сенатор.

По его словам, бурная реакция зарубежных СМИ говорит о том, что со здравым смыслом на Западе «не все хорошо».

Политик также отметил, что поэтому РФ спокойно ждет официальной реакции Вашингтона и Евросоюза (ЕС) на эти предложения.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Более того, российская сторона предложила, чтобы США обязались не принимать в Североатлантический альянс страны, ранее входившее в СССР. В частности, это требование касается Украины, чьи власти настойчиво говорят о желании стать частью альянса.

Документ также исключает развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года.

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