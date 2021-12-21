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Рейтинг Байдена обновил антирекорд

Более половины американцев недовольны Байденом

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Kevin Lamarque/Reuters

Опрос, проведенный социологической службой Marist Institute, показал, что президента США Джо Байдена не одобряют 55% граждан страны. Об этом сообщается на сайте службы.

«Это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность», — говорится в пресс-релизе.

В исследовании отмечается, что 44% опрошенных заявили о категорическом несогласии с действиями главы Белого дома.

В опросе приняли участие 1400 американце старше 18 лет.

Ранее газета Washington Post написала, президент Байден пытается убедить сторонников, что планирует остаться на второй срок. По данным журналистов многие члены Демократической партии, к которой принадлежит действующий глава Белого дома опасаются, что он не выиграет у кандидата от Республиканской партии из-за преклонного возраста (в ноябре ему исполнилось 79 лет) и низкого рейтинга.

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