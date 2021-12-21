Россия перенесет введение новых санкций против США на 2022 год

Государственная дума перенесет рассмотрение законопроекта «О внесении изменения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» на следующий год, пишут «Известия».

Документ предполагает, что российским банкам запретят предоставлять зарубежным странам данные о клиентах и информацию о совершаемых ими операциях. Исключениями станут случаи, которые предусмотрены правительством.

Согласно проекту закона, в течение одного рабочего дня финансовые организации должны направлять информацию о подобных запросах в Росфинмониторинг и Центробанк РФ.

Как сообщает издание, предполагалось, что документ, который кабмин внес в Госдуму еще 15 июня, примут в конце нынешнего года. Первое чтение состоялось только 13 октября. Второе изначально планировали провести в ноябре, но перенесли на декабрь. Однако оно так и не прошло. По данным источников издания, второе чтение состоится в 2022 году.

Первый зампред профильного комитета по экономической политике Госдумы Николай Арефьев выразил мнение, что промедление связано с антироссийскими санкциями, о которых недавно в США снова заявили.

«Это отключение России от международной межбанковской системы SWIFT, введение запрета обмена нашей валюты на иностранную, блокирование счетов и активов. Мы в ответ тоже сделали ряд заявлений», — сказал депутат.

В Минфине РФ отметили, что законопроект нуждается в доработке. При этом в пресс-службе министерства не уточнили, что именно нужно поменять в документе.