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Партия Порошенко объявила Зеленского «ничтожеством» из-за дела о госизмене

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Vasily Fedosenko/Reuters

Уголовное дело о государственной измене против бывшего президента Украины Петра Порошенко говорит о развитии политической паранойи у нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом сказано в заявлении украинской партии «Европейская солидарность», лидером которой является политик. Оно было опубликовано в Facebook.

В партии заявили о личных мотивах Зеленского предъявить подозрения в госизмене «оппозиционному лидеру».

«Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичный припадок политической паранойи, которую в ничтожестве Зеленском провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике», — отмечается в сообщении.

В «Европейская солидарности» также выразили мнение, что действующее руководство страны новыми уголовными делами пытается уничтожить репутацию экс-лидера Украины, не взирая на все его достижения по укреплению обороноспособности, борьбе с бедностью и успехи на международной арене.

В партии добавили, что Порошенко вернется на Украину по собственному графику, а не по сценарию Зеленского.

Правоохранительные органы Украины подозревают Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. По словам начальника управления главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко использовал свои полномочия на посту президента для разрыва контактов на поставку угля из ЮАР и по требованию России способствовал подписанию контрактов на поставку угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Расследование в отношении Порошенко проводится по статьям УК Украины «Финансирование терроризма», «Госизмена», а также «Создание террористической организации».

На прошлой неделе Порошенко покинул Украину, когда ему попытались вручить повестку в суд. «Европейская солидарность» сообщила, что политик «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Вскоре стало известно, что Порошенко прибыл в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

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