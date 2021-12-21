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Кадыров обратился к МИД РФ из-за открытия в Турции парка имени Дудаева

Кадыров потребовал «дипломатических мер» после открытия в Турции парка имени Дудаева

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к МИД РФ с просьбой отреагировать на действия турецких властей после открытия парка имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева в городе Корфез.

«Действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», — написал чеченский лидер.

В своем обращении Кадыров также призвал президента Турции Реджепа Эрдогана либо выстраивать прозрачные отношения с Россией, либо признаться в «укрывании террористов».

Так Кадров отреагировал на открытие в Турции парка Джохара Дудаева. В небольшом ghb,ht;yjv городе Корфез в турецкой провинции Коджаели 10 декабря в торжественной обстановке был открыл парк, названный именем первого лидера Ичкерии.

Кадыров пригрозил Эрдогану «зеркальным ответом» на открытие в Турции парка им. Дудаева.

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