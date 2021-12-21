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Зеленский признался, что не считает Путина богом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает российского президента Владимира Путина богом. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает телеканал «Украина 24».

«Президент Российской Федерации для меня не бог, чтобы верить в него или нет. Мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встречи», — сказал Зеленский в ответ на вопрос, верит ли он в целесообразность встречи с Путиным.

Ранее Зеленский заявил, что готов сам позвонить президенту России Владимиру Путину для согласования вопросов по повестке возможной встречи с ним. Об этом он сообщил журналистам.

Он добавил, что сейчас никаких контактов между лидерами Украины и России нет, но он готов к встрече в любом формате.

До этого Зеленский предложил ЕС и НАТО заранее ввести серьезные санкции против России, а не ждать, пока Москва предпримет какие-то враждебные шаги. По мнению Зеленского, действия Кремля могут угрожать не только Украине, но и другим странам региона. Украинский лидер отметил, что от дальнейшей эскалации президента России Владимира Путина способны удержать только новые санкции.

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