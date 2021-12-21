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Страны Балтии пообещали оказать Украине военную помощь

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что страны Балтии готовы оказать Украине военную помощь, передает портал Delfi.

Анушаускас провел встречу в Каунасе с главами оборонных ведомств Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом. По ее итогам глава военного ведомства Литвы заявил, что солидарность и единство стран Балтии не меняются перед лицом текущих вызовов безопасности. Анушаускас заявил, что «концентрация» вооруженных сил России на границе с Украиной «представляют собой угрозу» для суверенитета Украины, стремящейся к членству в НАТО.

Он уточнил, что Украине окажут разную помощь — «и военную, и невоенную».

В свою очередь министр обороны Эстонии Лаанет назвал приоритетной задачей оказание поддержки Украине, и Эстония ищет возможности для оказания дополнительной помощи соседнему государству. Латвийский министр обороны Пабрикс заявил, что требования, выдвинутые Россией перед США «напоминают» ситуацию перед Второй мировой войной, когда «кто-то другой» пытается решить проблемы Балтии без их участия.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Североатлантический альянс сконцентрировать войска на востоке Европы и усилить в регионе свой военный потенциал. Он подчеркнул, что безопасность Украины и стран Балтии взаимосвязана, поэтому странам необходимо обсуждать региональную безопасность.

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