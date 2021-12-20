Зеленский призвал Лукашенко не играть с ядерным оружием России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга, что слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о размещении части ядерного арсенала России являются безрассудными, сообщает РИА «Новости».

«Любые угрозы относительно, скажем так, путешествия или миграции ядерного оружия России в разные уголки мира, а мы много раз слышали и о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию по Белоруссии. <...> Я считаю, что такими вещами нельзя играть», — объяснил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что необходимы «мощные превентивные меры» в отношении России, чтобы она не задумывалась об эскалации конфликтов в мире.

До этого министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.