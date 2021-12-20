Минск потребовал от британского дипломата явиться в МИД после нападения на посольство

В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании в связи с нападением на посольство республики в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«Вызван Временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о ходе проведения процессуальных действий и их результатах», — сообщили в МИД.

Ранее Минск заявил, что вечером 19 декабря было совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. Нападавшие испортили фасад здания, после чего атаковали белорусских дипломатов. Одному из сотрудников дипмиссии нанесли серьезные повреждения — диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и перелом зуба.

Злоумышленники пытались скрыться с места преступления, но были задержаны.

В МИД предположили, что напавшие на посольство граждане входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея».