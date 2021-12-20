Клишас рассказал, почему в России не могут быть введены штрафы за отказ от вакцинации

Штрафы за отказ от вакцинации в России ввести не могут, поскольку в стране нет обязательной вакцинации, заявил РИА «Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что штраф за отказ от вакцинации «не может быть поддержан».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России изучают опыт других стран по введению штрафов для отказавшихся от вакцинации от коронавируса.

По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация должна быть обязательной и внесена в Национальный календарь прививок. Он отметил, что «детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям».

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в середине января. По данным на 17 декабря, полную вакцинацию в стране прошли более 70,8 млн человек.