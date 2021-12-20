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В Германии заявили, что у России нет права указывать НАТО

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Global Look Press

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что у России нет права указывать партнерам НАТО, передает Baltic News Service.

Комментируя российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, министр обороны заявила, что России следует «четко сказать» о том, что Россия не имеет никакого права указывать членам альянса, как им «следует себя вести».

По ее словам, представители стран-членов НАТО обсудят требования России на следующей неделе.

В свою очередь министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на совместной с Ламбрехт пресс-конференции подчеркнул, что нельзя позволять России «проводить новые красные линии», а также «нельзя делить Европу на сферы влияния» и «запретить странам выбирать ориентацию по безопасности».

Министр отметил, что Россия своими требованиями хочет расколоть НАТО и исключить присутствие США в Европе. По его словам, Россия дислоцировала в Калининградской области силы «вдесятеро больше» размещенного в Рукле Йонавского района международного батальона.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами альянса.

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