Распад СССР стал для США неожиданностью

Бывший посол США в России Томас Пикеринг заявил, что распад Советского Союза стал неожиданностью для Вашингтона, такого развития событий, вероятно, можно было избежать при своевременном принятии решений в сфере экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, насколько я могу судить, это стало неожиданностью. Хотя они следили за переменами, происходившими в Советском Союзе, в особенности в период (Михаила) Горбачева, хотя казалось, что все катится по наклонной плоскости, они не могли особенно точно оценить, не имели ясного представления о том, как быстро это будет происходить или когда именно наступят перемены», — рассказал Пикеринг.

Он подчеркнул, что появление Бориса Ельцина стало для американцев новым явлением, а период правления Горбачева в Вашингтоне считали, что Советский Союз является стабильнее, чем он был на самом деле.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что отсутствие разделения людей по национальному признаку в СССР является главной потерей, которая произошла при развале Советского Союза.