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Президент Республики Конго ушел на изоляцию после контактов с заболевшим коронавирусом

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Jacques Brinon/AP

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо ушел на изоляцию после того, как ряд его приближенных сдали положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщает AFP.

«Главе государства, который, как считается, находился в тесном контакте с заболевшими, необходимо соблюдать режим изоляции», — говорится в заявлении канцелярии президента.

По данным агентства, у Сассу-Нгессо не нашли коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса заразился COVID-19 и находится на самоизоляции.

Отмечается, что президент почувствовал себя плохо после участия в мероприятии в Кейптауне. Результаты теста глава государства получил 12 декабря, в настоящее время у него наблюдаются «слабые симптомы», он находится под наблюдением специалистов военно-медицинской службы сил обороны республики.

Полномочия Рамафосы на время переданы вице-президенту Дэвиду Мабузе.

В ноябре на юге Африки был обнаружен новый штамм COVID-19, который имеет «чрезвычайно большое количество мутаций». 26 ноября ВОЗ официально объявила об открытии нового, сильно мутировавшего варианта коронавируса. В ВОЗ уже выдвинули гипотезу происхождения штамма.

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