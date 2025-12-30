Стало известно о подорожании производства кинопроектов за последние 5 лет

Генеральный директор ON Студии и директор по производству оригинального контента онлайн-кинотеатра «КИОН» Максим Филатов рассказал в беседе с ТАСС о подорожании кинопродакшена за последние пять лет.

«В динамике последних пяти лет производство дорожало год к году примерно на 20%, что в сумме достигает порядка 100%. То есть за четыре с половиной года мы пришли к тому, что сумма за продакшн увеличилась фактически в два раза», — поделился гендиректор ON Студии.

Филатов отметил, что за последние пять лет стало сложнее окупать контент. Также, как заявил гендиректор студии, значительно выросла стоимость рекламы. Он назвал 2025-й предкризисным годом, так как сократился объем индустриального производства.

Генеральный директор ON Студии считает, что сокращение производства является хорошей тенденцией, так как способствует сохранению и приумножению качества старых работ. Он подчеркнул, что каждый новый успешный сезон проекта генерирует просмотры предыдущего.

