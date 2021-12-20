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В Германии рассказали о способах остановить «агрессию России»

В Минобороны ФРГ заявили о возможных санкциях против России в ситуации с Украиной

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Michael Sohn/AP

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что власти ФРГ могут использовать угрозы санкциями в отношении к России на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщает Bild.

«Мы должны использовать все возможности, чтобы остановить эскалацию. Это включает в себя и угрозу жестких санкций. <…> Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже», — рассказала Ламбрехт.

Она подчеркнула, что Германия должна попробовать все возможности дипломатии и экономических санкций в этой ситуации. Все дальнейшие шаги, по ее мнению, необходимо обсуждать в тесной координации в НАТО.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден дал своей администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого вторжения России на Украину.

По словам источника телеканала CNN, разрабатываемые Вашингтоном санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести значительные издержки российской экономике и ее финансовой системе в целом.

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