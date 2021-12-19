В посольстве России назвали выдачу Швейцарией Клюшина в США «охотой» на россиян

Пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов заявил, что выдача страной в США российского бизнесмена Владислава Клюшина представляет собой очередной эпизод «охоты» на россиян. Об этом он сообщил ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном «охоты» на российских граждан в третьих странах», — сказал он.

Хохлов добавил, что «глубоко разочарован» поспешной выдачей Клюшина.

Ранее российский бизнесмен Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в Соединенные Штаты Америки.

Швейцарский суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США. В пресс-службе суда отметили, что эти решения не могут быть обжалованы.

До этого Клюшина арестовали по запросу США. Предприниматель был задержан в кантоне Вале 21 марта 2021 года и помещен под экстрадиционный арест. Во время допроса россиянин заявил, что он против экстрадиции в Соединенные Штаты.

19 апреля 2021 года американское посольство в Берне официально запросило экстрадицию Клюшина на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и США.