Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Генич — о Ваноли: «Спартак» выбирает тренера за внешний вид 22:56
В СНБО заявили об отсутствии планов по размещению иностранных военных... 22:54
Украина захотела от Запада наступательное вооружение 22:43
Норвежский биатлонист заявил, что Латыпов его раздавил 22:42
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма COVID-19 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались одни русофобы 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07

Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ о «Северном потоке – 2»

Политолог Кошкин: заявление вице-канцлера ФРГ о «Северном потоке – 2» — борьба за зеленую экономику

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
nord-stream2.com

Политолог Андрей Кошкин рассказал, что заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что российский газопровод «Северный поток – 2» был геополитической ошибкой, является борьбой за зеленую экономику. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В новом правительстве ФРГ партия «Союз 90/Зеленые», председателем которой является Хабек, конечно, занимает довольно своеобразную позицию. Это в первую очередь борьба за зеленую экономику, но так, как они ее видят. И естественно, что они борются против «Северного потока – 2», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что «неудачные вояжи по Европе сопредседателя партии «Союз 90/Зеленые» и нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок привели к тому, что цены на газ взлетели.

По словам Кошкина, «Северный поток – 2» является выгодным для правительства ФРГ. Благодаря газопроводу страна может стать газовым хабом. В свою очередь это даст Германии возможность распространить свое влияние в Европе.

Политолог подчеркнул, что аналогичные высказывания Хабека «как шипы из мешка вылезают». В первую очередь они ранят Германию, отметил Кошкин.

Ранее Хабек заявил, что несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца о том, что «Северный поток – 2» не имеет отношения к политике, отнесли проект к «геополитическим ошибкам страны».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть