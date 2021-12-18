Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ о «Северном потоке – 2»

Политолог Андрей Кошкин рассказал, что заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что российский газопровод «Северный поток – 2» был геополитической ошибкой, является борьбой за зеленую экономику. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В новом правительстве ФРГ партия «Союз 90/Зеленые», председателем которой является Хабек, конечно, занимает довольно своеобразную позицию. Это в первую очередь борьба за зеленую экономику, но так, как они ее видят. И естественно, что они борются против «Северного потока – 2», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что «неудачные вояжи по Европе сопредседателя партии «Союз 90/Зеленые» и нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок привели к тому, что цены на газ взлетели.

По словам Кошкина, «Северный поток – 2» является выгодным для правительства ФРГ. Благодаря газопроводу страна может стать газовым хабом. В свою очередь это даст Германии возможность распространить свое влияние в Европе.

Политолог подчеркнул, что аналогичные высказывания Хабека «как шипы из мешка вылезают». В первую очередь они ранят Германию, отметил Кошкин.

Ранее Хабек заявил, что несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца о том, что «Северный поток – 2» не имеет отношения к политике, отнесли проект к «геополитическим ошибкам страны».