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Глава МИД Украины Кулеба потребовал от Запада ясности по санкциям против России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что западные страны должны внести большую ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Кулеба утверждает, что украинские власти призывают государства Запада к утверждению пакета санкций. Он должен предполагать отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, ограничения на операции с российским суверенным долгом, а также рестрикции в отношении активов представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

«Из моих неофициальных бесед (с западными должностными лицами) я знаю, что они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно», — заявил украинский министр.

Он также призвал Соединенные Штаты и Великобританию «действовать самостоятельно» в том случае, если Евросоюз, страны которого поддерживают более тесные связи с Россией, предложит реализовать менее жесткие меры.

Ранее Кулеба заявил, что международное сообщество прорабатывает «пакет сдерживания» на случай нападения России на Украину.

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