В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение», — написал он.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии не признают выборы в Приднестровье законными.

До этого в пресс-службе Института стран СНГ заявили, что первого заместителя директора образовательного учреждения Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин.

Там отметили, что в текущий момент Егоров находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали на пограничном контроле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российского историка и политолога Наталью Нарочницкую, которая летела в Молдавию, депортировали миграционные власти этой страны. Представитель МИДа напомнила, что Нарочницкая является экспертом с мировым именем, а «не абитуриенткой, забывшей ответ на вопрос приемной комиссии».