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Сын Трампа заявил, что команде его отца «не хватило мозгов» для сговора с Россией

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Andrew Harnik/AP

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик в эфире телеканала CNN рассказал, почему обвинения в адрес его отца о сговоре с Россией являются безосновательными. Видео разговора с ним доступно на сайте телеканала.

По его словам, команде Трампа «не хватило мозгов» для осуществления подобного плана.

«Мы вообще ничего не понимали. Помню, мы приехали на кокус [собрание сторонников и членов политической партии — прим. «Газеты.Ru»] в Айове, и я спросил там у одного парня: «Слушай, а что это такое — кокус? Что мы тут вообще делаем?» — сказал Эрик Трамп.

Ранее Трамп заявил, что результаты расследования спецпрокурора Джона Дарема подтвердили то, что обвинения о тайных связях с Россией с самого начала были обманом и были придуманы Хиллари Клинтон и демократами.

В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось. Россия всегда подчеркивала, что не причастна ко вмешательствам в выборы.

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