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Американский суд отказался отменить обвинительный приговор Бутиной

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Суд в США отказался отменить обвинительный приговор в отношении освобожденной из американской тюрьмы россиянки, члена Общественной палаты Марии Бутиной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы, опубликованные в базе судов.

«В требовании об отмене приговора отказано», - говорится в решении суда.

Ранее Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме. По словам девушки, ее перевели в карцер, где продержали четыре месяца. Она указала, что по международным стандартам туда нельзя помещать на более чем 15 дней.

Россиянка сообщила, что ночью в карцере каждые 15 минут включали свет, а также «спрашивали: «Are you окay?» («С тобой все в порядке?»). «До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить», — рассказала Бутина.

Кроме того, она заявила, что ее пытались склонить к приему каких-то препаратов. Россиянка подчеркнула, что в американских тюрьмах заключенных «не бьют», а пытают психологически, заставляя их «пойти на прием психотропных препаратов», поскольку под ними «допрашивать проще».

Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года. Она получила 18 месяцев тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В конце октября 2019 года россиянку освободили и выслали на родину.

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