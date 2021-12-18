Россия укрепила отношения с Китаем на фоне конфронтации с НАТО и Украиной

Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью журналу NewsWeek рассказал о перспективе укрепления отношений между Россией и Китаем.

Антонов отметил, что бесполезно проводить сравнению между 2008 годом, когда вооруженный конфликт вспыхнул в Грузии во время летней Олимпиады в Пекине, и настоящим временем, когда идет обострения ситуации на границе с Украиной, а олимпиада вновь проходит в Китае.

«Если говорить в более широком ключе, нет сомнений в том, что нынешняя ситуация в мире способствует дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином», — заявил посол.

По его словам, в отличие от США и их союзников по НАТО у России и Китая нет геополитических планов и целей против какой-либо суверенной страны.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.