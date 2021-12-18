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В Германии упрекнули главу МИД Бербок за действия против России и «Северного потока — 2»

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Markus Schreiber/AP

Глава МИД Германияя Анналена Бербок своими действиями в отношении России и «Северного потока — 2» может расколоть правящую в стране коалицию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.

«После того, как она объявила, что проект «Северный поток — 2» не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал повышением цен. Затем позже <...> она выслала двух дипломатов. <...> Я считаю, что это — источник конфликта, который может расколоть недавно созданную коалицию», — сказала она.

Политик выразила уверенность в том, что принятые против России меры не «внушают оптимизм» в краткосрочной перспективе развития отношений между РФ и ФРГ. По мнению Брайнингер, экономические интересы Германии должны стоять превыше всего.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» не соответствует нормам ЕС.

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