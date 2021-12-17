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Помощник президента США: в России не определились с «вторжением» на Украину

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Joshua Roberts/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о дальнейших шагах в отношении Украины. Об этом он сообщил на заседании Совета по международным отношениям, передает Reuters.

«Текущая оценка правительства США такова, что он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели в этом отношении нет», — сказал он.

Ранее представитель американской администрации заявила, что США угрожают России в случае «вторжения» на Украину экономическими санкциями, а не военной силой. Об этом она сообщила журналистам на брифинге.

До этого Европарламент принял резолюцию по украинской проблематике, призвав ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае возможного конфликта на границе Украины, такая информация следует из текста опубликованного документа.

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