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В США рассказали, как будут договариваться с РФ о безопасности

США намерены комбинировать сдерживание и дипломатию в переговорах с РФ по безопасности

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Вашингтон будет использовать в переговорах с Москвой по безопасности в Европе комбинацию сдерживания и дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

В Белом доме полагают, что такой подход позволит снизить напряженность вокруг Украины.

В среду, 15 декабря, российский МИД передал американцам проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

Спустя два дня помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией проблемы безопасности. Он отметил, что диалог Белого дома и Кремля о безопасности в Европе длится 20 лет. По его словам, текущая стратегия Вашингтона заключается в координации со странами-партнерами по НАТО для выработки единой позиции — только после этого можно будет сесть за стол переговоров и «вести обсуждение в надлежащем формате».

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