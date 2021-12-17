Песков рассказал об отношении Путина к Западу

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Песков: Путин в диалоге с Западом занимает жесткую, но миролюбивую позицию

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал позицию, которую глава государства занимает в диалоге с лидерами западных стран, жесткой, но миролюбивой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков также прокомментировал слова Путина о необходимости предоставления США и другими странами-участницами НАТО гарантий безопасности России.

«Это предложение, которое способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории. Мы начали использовать риторику, которая, казалось, никогда не вернется - «разрядка напряженности» и так далее», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что подобные выражения использовались во времена холодной войны.

Ранее российское Министерство иностранных дел передало американской стороне проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

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