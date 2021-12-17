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Депутат бундестага считает крымский вопрос лишь поводом для давления на Россию

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Признание Крыма частью территории России отвечает интересам Германии, но нормализацию отношений между Берлином и Москвой постараются не допустить Вашингтон и НАТО. Такое мнение выразил РИА «Новости» член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки. Но нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блоку НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления», — считает депутат.

Шмидт подчеркнул, что страны Запада придерживаются по отношению к Крыму принципа двойной морали, так как признают отделение Косово от Сербии, а с другой, категорически отрицают законность крымского референдума. Депутат посещал полуостров несколько лет назад в составе делегации.

«Мы приехали по приглашению крымской стороны и смогли получить независимое мнение. Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», — подчеркнул он.

Ранее крымский парламентарий и глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что новому канцлеру Германии Олафу Шольцу стоит посетить полуостров. По его словам, общение с жителями полуострова позволит политику понять, что Россия не аннексировала Крым, решение о присоединении принял сам крымский народ. Гемпель также сравнил воссоединение полуострова с исторической родиной с воссоединением земель Германии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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Присоединение Крыма к России
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