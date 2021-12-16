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Зеленский признал, что НАТО ничего не должно Украине

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Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО ничего не должно украинской стороне в случае начала «полномасштабной войны» между Киевом и Москвой, пишет «Страна.ua». Об этом украинский лидер сказал по итогам встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Если будет полномасштабная война (с Россией), то мы понимаем количество жертв, миллионы жертв, потому мы этого не хотим, как любая цивилизованная страна <…> Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего. НАТО, если не выстоит украинская армия, должно всем своим странам, потому что НАТО бережет именно страны — члены НАТО. А форпост сегодня — Украина, которая не является членом НАТО», — объявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против военного противостояния с Россией.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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