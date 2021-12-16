Лукашенко признал отсутствие «духа войны» в крови белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о противодействии санкциям против Минска, объявил о готовности страны к конструктивному диалогу на равноправной основе, пишет «БелТА». По его словам, речь идет о переговорах без условий и ультиматумов.

«Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали. Поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов», — добавил Лукашенко.

Как отметил белорусский лидер, в правительстве нет истерии или нервозности в условиях санкций, что является положительным моментом. По мнению Лукашенко, такой деловой настрой необходимо сохранить.

«Но самоуспокоенность (если это самоуспокоенность) недопустима. Каждый день должны быть видны результаты любой работы. Нужна как никогда монолитность и исполнительность!» — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны.