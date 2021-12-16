В Совфеде прокомментировали предложение сенаторов США объявить РФ «спонсором терроризма»

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Сенатор Цеков: призыв сенаторов США объявить РФ спонсором терроризма препятствует диалогу

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Предложение некоторых американских сенаторов присвоить России статус «государства-спонсора терроризма» подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА «Новости».

Парламентарий считает, что этот призыв характеризует определенную часть политической верхушки Соединенных Штатов.

Сенатор подчеркнул, что Россия является страной-защитницей, которая устраняет конфликты, возникшие в результате действий Вашингтона. Цеков заявил, что Российская Федерация не вмешивается в дела суверенных государств, уважает права стран.

Сенатор обратил внимание, что во всей этой ситуации сенаторы из США считают «нормальной» власть на Украине, которая ведет террор против собственного народа, против части своей территории.

Ранее сообщалось, что сенаторы США предложили предоставить в предстоящем году военную помощь Украине в размере $450 млн и закрепить за Россией статус «государства-спонсора терроризма».

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