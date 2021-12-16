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Суд ЮАР отправил в тюрьму бывшего президента

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Shiraaz Mohamed/AP

Высший суд ЮАР постановил, что бывший президент страны Джейкоб Зума обязан вернуться в тюрьму, тем самым отменив решение об условно-досрочном освобождении политика по медицинским причинам, передает CNN. По информации телеканала, постановление об УДО Зумы были признано незаконным и все время, проведенное экс-президентом вне тюрьмы, не будет засчитано в срок наказания.

Политика приговорили к 15 месяцам заключения еще в июне после того, как Зума проигнорировал заседание спецкомиссии по делу о коррупции, согласно которому экс-президент подозревается в мошенничестве, отмывании денег и ежегодных взятках во время управления государством. Отказ бывшего лидера ЮАР от участия в заседании суд расценил как неуважение к судебному органу, отправив политика в тюремное заключение.

Свое решение суд отчасти смягчил в сентябре, решив выпустить политика из тюрьмы по состоянию здоровью, но теперь это постановление отменено. При этом сам Зума не раз отрицал все обвинения со стороны прокуратуры. Более того, уголовное преследование бывшего президента спровоцировало массовые протесты в ЮАР.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса заразился COVID-19.

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