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Немецкая община Крыма пригласила канцлера Германии Шольца посетить полуостров

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил нового канцлера Германии Олафа Шольца посетить Крым. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Шольц заявил, что Германия готова к конструктивному диалогу с Россией при соблюдении Москвой взятых на себя обязательств, которые были «тяжело нарушены в связи с аннексией Крыма».

«Канцлеру Германии необходимо побывать в Крыму. Уверен, это изменит его ошибочное представление о воссоединении Крыма с Россией», — заявил Гемпель.

По его словам, общение с жителями полуострова позволит Щольцу убедиться, что не было никакой аннексии, а был честный и справедливый выбор крымского народа, желание воссоединиться со своей исторической родиной, как когда-то произошло воссоединение земель Германии.

Гемпель предположил, что канцлер прекрасно понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях, но публично это признать мешает давление США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Москвой.

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