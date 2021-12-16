В итоговой декларации «Восточного партнерства» отсутствуют упоминания о санкциях против РФ

Страны-участницы саммита «Восточного партнерства» выразили полную солидарность с Киевом. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в ЕС.

По его словам, главы государств ЕС предупредили, что действия России в отношении Украины, которые подорвут ее территориальную целостность, будет иметь «масштабные последствия и высокую цену» для Москвы.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ввести дополнительные санкции против Москвы при необходимости.

Но в опубликованной по итогам саммита итоговой декларации на 24 страницах нет вообще ни одного упоминания России.

Следующая встреча стран «Восточного партнерства» намечена на 2023 год.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Восточного партнерства». Главной темой переговоров «нормандской тройки» стали минские соглашения и ситуация в Донбассе. По итогам диалога, стороны призвали Россию возобновить конструктивную работу в «нормандском формате».

Украина заинтересована в «мощной» санкционной политике западных стран против России до начала эскалации ситуации на границе, заявил Зеленский.