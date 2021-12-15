Зеленский призвал Запад к «превентивным» санкциям против России

Украина заинтересована в «мощной» санкционной политике западных стран против России до начала эскалации ситуации на границе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает РИА «Новости».

«Некоторые государства, некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после вероятной эскалации со стороны РФ... Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что... наше государство интересует мощная санкционная политика до вероятной эскалации. И тогда вероятной эскалации, может, и не будет. Именно такие действия... могут действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на востоке нашей страны уже восемь лет», — сказал украинский президент во время общения с прессой в Брюсселе.

При этом Зеленский отметил, что мог бы использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2» для организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее украинский президент встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Восточного партнерства». Главной темой переговоров «нормандской тройки» стали минские соглашения и ситуация в Донбассе. По итогам диалога, стороны призвали Россию возобновить конструктивную работу в «нормандском формате». Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что Европа может изменить свой подход к урегулированию украинского кризиса, однако сомневаются, что это окажет серьезное влияние на ситуацию.

Журналист хорватского издания Geopolitika Зоран Метер считает, что Украина может повторить судьбу Кубы после завершения Карибского кризиса в 1962 году, так как Россия и Соединенные Штаты смогут найти выход из сложившейся ситуации без начала войны.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что Украина не должна решать судьбу ДНР и ЛНР без участия граждан обеих республик, так как это противоречит минским соглашениям.