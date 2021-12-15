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Зеленский решил использовать ситуацию с «Северным потоком – 2» для встречи с Путиным

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мог бы использовать ситуацию с газопроводом «Северный поток – 2» для организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы благодаря такому инструменту («Северному потоку — 2» — прим. «Газета.ру») мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит», — заявил Зеленский на брифинге в Брюсселе.

Украина активно выступает против запуска газопровода. Зеленский считает проект «большой трагедией». Он ранее заявлял, что рассчитывает выполнение данных странами Евросоюза обещаний по части обеспечения энергобезопасности Украины в контексте «Северного потока — 2».

Проект предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники. По оценке главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если «Северный поток — 2» будет запущен.

В начале декабря президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали Запад ужесточить санкции против России из-за газопровода. Они заявили, что будут вместе противостоять Москве, которая использует энергетику в качестве средства политического влияния, и противиться монополизации газового рынка Европы.

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