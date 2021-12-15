Washington Post сравнила Украину с пороховой бочкой

Недавние переговоры президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, позволили, возможно, избежать немедленной эскалации конфликта на Украине, однако, если Москва и Вашингтон не смогут смягчить ситуацию, страна станет «горячей точкой». Об этом пишет Washington Post.

«Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом нарастает, и дальнейшая эскалация между геополитическими соперниками может привести к расчленению Украины Россией, что безвозвратно изменит баланс сил в Европе и на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в такой непростой для страны период президент Украины Владимир Зеленский затеял конфликт с энергетическим магнатом Ринатом Ахметовым. По мнению авторов статьи, время для разногласий выбрано «крайне неудачно», ведь власти не накопили уголь для электростанций, и стране грозит отключение электричества. Закупки топлива за рубежом компанией Ахметова позволили избежать энергетического коллапса.

«Зеленскому не следовало начинать фальшивую войну дома, когда он может столкнуться с настоящей войной на своих границах», — подчеркивается в материале.

Washington Post считает, что украинский лидер опасается проиграть на следующих президентских выборах, не добившись больших успехов в выполнении одного из своих предвыборных обещаний — «ослаблении хватки могущественных олигархов над страной». При этом его нападки на бизнес-элиту могли спровоцировать политические и социальные потрясения и негативно сказаться на притоке иностранных инвестиций.

Отмечается также, что во время конфликта с Ахметовым Зеленский поддерживает отношения со своим сторонником, миллиардером Игорем Коломойским, который поддержал его избрание. К примеру, недавно принятый закон о налогообложении недр не коснулся марганца, которым владеет предприниматель, но увеличил налог на железную руду, контролируемую Ахметовым.

«Политика «деолигархизации», проводимая Зеленским, отдает субъективизмом, и это ложный крестовый поход, порожденный обидой. То, что правила меняются для всех, за исключением покровителей Зеленского, говорит о многом», — пишет газета.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что число личных охранников президента Украины Владимира Зеленского в несколько раз превышает их количество у всех его предшественников. По его словам, украинского лидера охраняют 70 сотрудников Управления государственной охраны, в то время как у его предшественника Петра Порошенко их было «человек 10-15». Он отметил, что это вызвано страхами Зеленского, который еще с выборов «живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности» для себя и своей семьи.