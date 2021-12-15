Госсекретарь США прервал турне по Азии из-за коронавируса у журналиста

Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось досрочно завершить его Большое азиатское турне из-за коронавируса, выявленного у одного из сопровождающих его журналистов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Как отметил Прайс, Блинкен связался с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем и выразил сожаление в связи с отменой своей поездки в Бангкок.

Решение было принято ради снижения риска заражения коронавирусом. К тому же в связи со сложившимися обстоятельствами приоритетное внимание будет уделено здоровью и безопасности.

По словам Неда Прайса, один из журналистов пула Блинкена сдал положительный тест после прибытия в Куала-Лумпур, после чего его изолировали. Ключевые помощники госсекретаря, сопровождающие его в поездке, тоже сдали тесты в столице Малайзии, но получили отрицательные результаты.

Глава американской дипломатии прибыл в Куала-Лумпур из Индонезии, где он провел около суток, 14 декабря.

Во время визита в Индонезию Блинкен выразил мнение, что конфликт между Китаем и США может привести к катастрофическим последствиям.