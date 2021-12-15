Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России подорожал ряд продуктов 19:54
Чемпион UFC назвал условие, при котором Хабиб может вернуться в спорт 19:50
В Конгрессе США выступили за «воссоединение русской Украины... 19:49
Суд арестовал главного инженера шахты «Листвяжная» Лобанова 19:47
Чиновницу из Костромы будут судить за лишение квартир более 350 детей-сирот 19:44
Ракетный эсминец США Arleigh Burke покинул Черное море 19:42
Бузова заявила о желании сняться в фильме ужасов 19:41
«Газпром» сообщил о выполнении обязательств по транзиту газа... 19:28
Интерпол отказался объявлять Поклонскую в международный розыск 19:26
Экс-игрок «Спартака» рассказал, какую главную ошибку совершил Витория 19:25

Госсекретарь США прервал турне по Азии из-за коронавируса у журналиста

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось досрочно завершить его Большое азиатское турне из-за коронавируса, выявленного у одного из сопровождающих его журналистов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Как отметил Прайс, Блинкен связался с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем и выразил сожаление в связи с отменой своей поездки в Бангкок.

Решение было принято ради снижения риска заражения коронавирусом. К тому же в связи со сложившимися обстоятельствами приоритетное внимание будет уделено здоровью и безопасности.

По словам Неда Прайса, один из журналистов пула Блинкена сдал положительный тест после прибытия в Куала-Лумпур, после чего его изолировали. Ключевые помощники госсекретаря, сопровождающие его в поездке, тоже сдали тесты в столице Малайзии, но получили отрицательные результаты.

Глава американской дипломатии прибыл в Куала-Лумпур из Индонезии, где он провел около суток, 14 декабря.

Во время визита в Индонезию Блинкен выразил мнение, что конфликт между Китаем и США может привести к катастрофическим последствиям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть