Пограничная служба Украины отпустила «человека из команды Путина»

В Киеве на паспортном контроле мужчина назвал информацию из своего удостоверения личности «данными спецслужб», после чего заявил, что работает на несколько мировых разведок. Такое видео опубликовала пограничная служба Украины.

Мужчина прилетел в Киев из Абу-Даби. В ходе беседы с сотрудником пограничной службы он не смог обозначить цель визита на Украину и назвать знакомых в стране.

В итоге человек заявил, что российский паспорт — это прикрытие и что вопросы к его документам возникли и в ОАЭ, но ему помог местный «адмирал полиции».

Как утверждает мужчина, он «работает» на спецслужбы Германии: именно они якобы отправили его в Россию, где он был «в команде» российского президента Владимира Путина.

Он также рассказал, что до 2007 года был связан с ГРУ и ФСБ, но их «сотрудничество» завершилось. «Они меня обманули, не дали «Героя России», не оформили мне», — сказал мужчина.

После рассказа мужчины его отправили обратно в ОАЭ, не проверяя его заявления.

Ранее сообщалось, что российской певице Мари Gu запретили на три года въезд на Украину.