Начался онлайн-саммит Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали онлайн-саммит, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на повестке стоят вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в частности энергетики, сотрудничества в области высоких технологий, совместных инвестиций, торговли, а также региональные вопросы. Кроме того, лидеры обсудят международную повестку, в том числе агрессивную риторику НАТО и напряженную ситуацию в Европе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что общение будет продолжительным.

Ранее Путин заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются наилучшими в истории. Путин подчеркнул, что некоторые западные партнеры «пытаются вбить клин» между Москвой и Пекином. В МИД КНР высоко оценили слова российского президента о статусе китайско-российских отношений.