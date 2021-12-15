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Брат основателя Северной Кореи Ким Ир Сена умер на 102 году жизни

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AP

Ким Ён Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 года. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Уточняется, что государственные СМИ Пхеньяна подтвердили его смерть. Причина и точная дата смерти не сообщаются.

Действующий лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с кончиной Ким Ен Чжу.

Ким Ен Джу, родившийся в 1920 году, был активистом корейского движения за независимость. После прихода Ким Ир Сена к власти занимал ряд руководящих постов. В частности, он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи, однако в 1973 году его на этой должности сменил Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена.

Сам Ким Ир Сен — урожденный Ким Сон Чжу — основатель северокорейского государства и его фактический бессменный руководитель в 1948 года до собственной смерти. Ким Ир Сен скончался в 1994 году в возрасте 82 лет.

Ранее стало известно, что Сеул и Пхеньян могут объявить о прекращении Корейской войны.

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